Ex-NFL-Profi offenbar in Obdachlosenunterkunft ermordet

SPORT1 24.01.2026 • 10:01 Uhr Der frühere NFL-Profi Kevin Johnson ist in einer Obdachlosenunterkunft in Los Angeles offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Der ehemalige NFL-Profi Kevin Johnson ist tot. Wie die US-Nachrichtenagentur AP vermeldet, fiel der 55-Jährige in einer Obdachlosenunterkunft in Los Angeles einem Gewaltverbrechen zum Opfer.

Demnach starb Johnson an den Folgen eines „stumpfen Schädeltraumas und Stichwunden“, wie ein Gerichtsmediziner AP bestätigte.

Ermittler stufen Tod von Ex-NFL-Profi Johnson als Mord ein

Johnson wurde am Mittwochvormittag bewusstlos in dem Camp aufgefunden und anschließend für tot erklärt. Die Ermittler stuften seinen Tod als Mord ein. Die Untersuchungen zu den genauen Umständen dauern an.

Der einstige Defensive Lineman wurde 1993 in der vierten Runde von den New England Patriots gedraftet. In seiner NFL-Karriere spielte Johnson auch für die Minnesota Vikings, die Oakland Raiders und die Philadelphia Eagles.