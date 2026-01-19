Heimspiel: Green Day rocken vor Super Bowl LX

SID 19.01.2026 • 08:21 Uhr Die kalifornische Band spielt in San Francisco bei der Eröffnungszeremonie.

Die kalifornische Punkrock-Band Green Day wird vor dem Super Bowl LX am 8. Februar (Ortszeit) im Levi's Stadium in San Francisco auftreten. Das gab die National Football League (NFL) bekannt. Die dreiköpfige Musikgruppe stammt aus dem nahegelegenen Rodeo.

Bei der Halbzeitshow des diesjährigen NFL-Finales tritt der Puerto-Ricaner Bad Bunny auf, dies war schon im September mitgeteilt geworden. US-Präsident Donald Trump hatte die Wahl des Musikers als "absolut lächerlich" bezeichnet, NFL-Commissioner Roger Goodell die Pläne später verteidigt.