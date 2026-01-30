Für den früheren NFL-Profi Markus Kuhn sind die New England Patriots der Favorit im Super Bowl. "Ich sehe die Patriots leicht vorne. Mir gefällt sehr gut, wie sie in den letzten Wochen gespielt haben. Sie treten extrem physisch auf, spielen sehr körperbetont und wirken insgesamt sehr stabil. Warum genau es am Ende so ausgeht, ist schwer zu sagen – das ist eben der Super Bowl. Aber vom Gesamteindruck her sehe ich die Patriots mit einem kleinen Vorteil", sagte Kuhn im ran-Interview.
Kuhn: Patriots im Super Bowl mit Vorteil
In der Nacht zum 9. Februar (0.30 Uhr/RTL und DAZN) trifft New England in Santa Clara auf die Seattle Seahawks. Für Kuhn ist der Lauf seines Ex-Teams eine Überraschung, nachdem es seit den Abschieden von Star-Quarterback Tom Brady (2020) und Erfolgscoach Bill Belichick (2024) hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. "Dass sie so schnell und so weit durchstarten würden, damit hat wohl kaum jemand gerechnet", sagte Kuhn.
Besonders beeindruckt zeigte sich Kuhn von Patriots-Quarterback Drake Maye, den er als verdienten MVP-Anwärter sieht. "Für mich hätte er die Auszeichnung absolut verdient. Es geht beim MVP nicht nur darum, wie gut jemand spielt, sondern auch darum, wie wichtig er für den Erfolg seines Teams ist", sagte Kuhn. Maye sei für die Patriots "sogar noch entscheidender" als beispielsweise Matthew Stafford für die Los Angeles Rams.