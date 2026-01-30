Kuhn: Patriots im Super Bowl mit Vorteil

SID 30.01.2026 • 05:33 Uhr Der frühere Football-Profi lobt derweil vor allem New Englands Quarterback Drake Maye.

Für den früheren NFL-Profi Markus Kuhn sind die New England Patriots der Favorit im Super Bowl. "Ich sehe die Patriots leicht vorne. Mir gefällt sehr gut, wie sie in den letzten Wochen gespielt haben. Sie treten extrem physisch auf, spielen sehr körperbetont und wirken insgesamt sehr stabil. Warum genau es am Ende so ausgeht, ist schwer zu sagen – das ist eben der Super Bowl. Aber vom Gesamteindruck her sehe ich die Patriots mit einem kleinen Vorteil", sagte Kuhn im ran-Interview.

In der Nacht zum 9. Februar (0.30 Uhr/RTL und DAZN) trifft New England in Santa Clara auf die Seattle Seahawks. Für Kuhn ist der Lauf seines Ex-Teams eine Überraschung, nachdem es seit den Abschieden von Star-Quarterback Tom Brady (2020) und Erfolgscoach Bill Belichick (2024) hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. "Dass sie so schnell und so weit durchstarten würden, damit hat wohl kaum jemand gerechnet", sagte Kuhn.