NFL: Kandidaten fix! Endet lange Serie bei MVP-Wahl?

SID 22.01.2026 • 16:22 Uhr Am 5. Februar wird bekannt gegeben, wer der wertvollste Spieler der abgelaufenen NFL-Hauptrunde war.

Running Back Christian McCaffrey und vier Quarterbacks dürfen sich Hoffnungen auf die Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) in der National Football League (NFL) machen. Neben dem Starspieler der San Francisco 49ers gehören Josh Allen (Buffalo Bills), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots) sowie Matthew Stafford (Los Angeles Rams) zu den Kandidaten. Der Gewinner wird am 5. Februar bekannt gegeben.

Seit Running Back Adrian Peterson (2012/13) hat stets ein Quarterback den Preis für die beste Leistung in der Hauptrunde der NFL erhalten. Im Vorjahr hatte sich Allen (383 Punkte) vor Lamar Jackson (Baltimore Ravens/362) und Saquon Barkley (Philadelphia Eagles/Running Back/120) durchgesetzt.