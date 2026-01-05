Newsticker
NFL - Black Monday im Ticker: Falcons feuern Trainer und Manager

NFL-Team feuert Trainer und Manager

In der NFL steht der gefürchtete Black Monday auf dem Programm. Welche Trainer und Manager werden gefeuert? SPORT1 begleitet das Geschehen im Ticker.
In der NFL steht der gefürchtete Black Monday auf dem Programm. Welche Trainer und Manager werden gefeuert? SPORT1 begleitet das Geschehen im Ticker.

So mancher NFL-Coach dürfte hoffen, dass dieser Tag doch bereits vorbei wäre. Der Montag nach dem Ende der Regular Season in der besten Football-Liga der Welt ist der am meisten gefürchtete Tag im Jahr.

Am sogenannten Black Monday werden traditionell unzählige Trainer und General Manager von ihren Aufgaben entbunden. Wen erwischt es in diesem Jahr?

SPORT1 zeigt die Entlassungen im Ticker.

+++ Doppel-Entlassung bei den Falcons +++

Die Atlanta Falcons haben sich nur wenige Stunden nach dem 19:17-Sieg gegen die New Orleans Saints von Head Coach Raheem Morris und General Manager Terry Fontenot getrennt.

Trotz eines späten Turnovers - Cornerback Dee Alford fing einen Pass von Saints-Quarterback Tyler Shough ab - beendete Atlanta die Saison erneut mit einer negativen Bilanz von acht Siegen und neun Niederlagen.

Nach zwei enttäuschenden Jahren unter Morris sah Teambesitzer Arthur Blank laut US-Medien keinen Weg mehr nach vorn. Fontenot war seit 2021 im Amt, Morris hatte den Job zur Saison 2024 übernommen.

