NFL: Hafley folgt in Miami auf McDaniel

Die Miami Dolphins haben einen Nachfolger für den entlassenen Headcoach Mike McDaniel gefunden.

Die Miami Dolphins aus der National Football Liga (NFL) haben Jeff Hafley als neuen Headcoach verpflichtet. Der 46-Jährige, der in den letzten beiden Saisons als Defensive Coordinator bei den Green Bay Packers überzeugte, folgt auf Mike McDaniel, der nach einer enttäuschenden Saison mit nur sieben Siegen gehen musste.

„Ich glaube, dass die Miami Dolphins mit Jeff Hafley an der Spitze eine großartige Zukunft vor sich haben“, sagte Dolphins-Besitzer Stephen Ross: „Jeff ist ein versierter Trainer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz als Führungskraft und Motivator.“ US-Medienberichten zufolge soll Hafley einen Fünfjahresvertrag erhalten haben.

In Miami trifft Hafley wieder auf Jon-Eric Sullivan, mit dem er bereits in Green Bay zusammengearbeitet hatte. Sullivan war zuletzt auf Chris Grier als General Manager gefolgt. Unter dem neuen Duo soll die lange Durststrecke enden, seit 25 Saisons hat die Franchise aus Florida kein Spiel mehr in den Play-offs gewonnen, länger muss derzeit kein Team aus der NFL warten.