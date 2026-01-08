NFL-Headcoach muss gehen

SID 08.01.2026 • 17:06 Uhr NFL-Franchise Miami Dolphins trennt sich von ihrem Headcoach Mike McDaniel.

Nach vier Jahren ist für Headcoach Mike McDaniel bei den Miami Dolphins aus der National Football League (NFL) Schluss. Die Franchise zog am Donnerstag die Konsequenzen aus einer enttäuschenden Saison mit nur sieben Siegen und trennte sich vom 42-Jährigen.

„Nach sorgfältiger Prüfung und ausführlichen Gesprächen seit Saisonende habe ich entschieden, dass unsere Organisation eine umfassende Veränderung benötigt“, sagte Klub-Eigentümer Stephen Ross. Er habe McDaniel am Morgen über die Trennung informiert.

McDaniel hatte den Posten zur Saison 2022/23 übernommen. Zweimal zog das Team unter seiner Regie in die Play-offs ein (22/23, 23/24), es kam jeweils das Aus in der Wildcard-Runde. In der Hauptrunde gab es unter McDaniel insgesamt 35 Siege und 33 Niederlagen.