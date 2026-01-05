NFL: Kicker-Drama entscheidet Playoff-Endspiel

SPORT1 05.01.2026 • 06:19 Uhr Das Playoff-Endspiel zwischen den Steelers und den Ravens wird durch ein Kicker-Drama in letzer Sekunde entschieden.

Die Pittsburgh Steelers haben sich in einem Alles-oder-nichts-Spiel den letzten Platz für die Playoffs der NFL gesichert. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers gewann das dramatische direkte Duell gegen die Baltimore Ravens durch einen Touchdown in der letzten Spielminute mit 26:24 und zog damit als Gewinner der AFC North in die Postseason ein.

Im „Endspiel“ bei den Steelers waren die Gäste aus Baltimore zunächst 2:22 Minuten vor dem Ende nach einem Touchdown-Pass von Quarterback Lamar Jackson 24:20 in Führung gegangen. 55 Sekunden vor dem Ablauf der Spielzeit konterte Rodgers mit einem Pass auf Calvin Austin III. in die Endzone. Weil die Gastgeber aber den Extrapunkt verpassten, hätte Baltimore mit einem Field Goal das Spiel für sich entscheiden können.

Doch es kam anders. In letzter Sekunde verpasste Kicker Tyler Loop ein Field Goal aus 44 Yards zum Sieg für Baltimore. So setzte der 24-Jährige den Kick rechts an den Torstangen vorbei. Loop und die Ravens waren in der Folge am Boden zerstört, die Freude bei den Steelers derweil grenzenlos.

Der Head Coach der Ravens, John Harbaugh führte Loop wenig später zurück in die Kabinen. Er legte dabei den Arm um seinen Kicker, der immer noch geschockt wirkte.

Panthers holen letzten Playoff-Platz der NFC

Der letzte noch offene Playoff-Platz in der NFC war zuvor an die Carolina Panthers (8/9) gegangen. Sie profitierten in der NFC South nach ihrem 14:16 im „Endspiel“ gegen den Divisions-Rivalen Tampa Bay Buccaneers (8/9) vom Sieg der Atlanta Falcons (8/9) gegen die New Orleans Saints besiegt (19:17).

Die Playoffs beginnen am kommenden Wochenende mit der Wild-Card-Runde. Die Denver Broncos (19:3 gegen die Los Angeles Chargers) als Gewinner der American Football Conference (AFC) und die Seattle Seahawks (13:3 bei den San Francisco 49ers) als beste Mannschaft der National Football Conference (NFC) haben dafür ein Freilos.

Die Wild Card Round der NFL:

Carolina Panthers vs. Los Angeles Rams

Chicago Bears vs. Green Bay Packers

Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills

Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers

New England Patriots vs. Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans

