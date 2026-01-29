NFL: Nächster neuer Coach steht fest

David Funk 29.01.2026 • 11:41 Uhr Die Cleveland Browns haben nach der Entlassung von Kevin Stefanski einen neuen Coach gefunden. Für den Nachfolger wird es der erste Posten als Cheftrainer.

Die Cleveland Browns sind auf der Suche nach einem Headcoach fündig geworden. Die NFL-Franchise aus Ohio präsentierte am Mittwochabend Todd Monken als Nachfolger von Kevin Stefanski.

Letzterer hatte nach sechs Spielzeiten in Cleveland eine neue sportliche Heimat bei den Atlanta Falcons gefunden. Laut Angaben von ESPN soll Monken einen Fünfjahresvertrag unterschrieben haben.

NFL: Das ist der neue Trainer der Cleveland Browns

Für den 59-Jährigen wird es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte sein. Bereits 2019 war er als Offensive Coordinator für die Browns tätig.

Nun tritt er beim Team um Superstar Myles Garrett seine erste Stelle als Headcoach an. Zuletzt war Monken ebenfalls in der AFC North tätig, wo er in den vergangenen drei Saisons die Offensive der Baltimore Ravens leitete.

Beim Divisionsrivalen aus Cleveland soll er nun die in den vergangenen zwei Saisons eingeschlafene Offensive wiederbeleben. In diesen Spielzeiten verpassten die Browns mit Bilanzen von 4:12 und 5:12 die Playoffs deutlich.