NFL: Defensivgala! Patriots im Halbfinale

SID 19.01.2026 • 00:21 Uhr New England fehlt nach einer Defensivshow nur noch ein Sieg zum ersten Super-Bowl-Einzug seit der Brady-Ära.

Die New England Patriots sind nur noch einen Sieg vom ersten Super-Bowl-Einzug seit der Tom-Brady-Ära entfernt.

Das Team aus Foxborough/Massachusetts gewann auch sein zweites Play-off-Spiel in der US-Football-Eliteliga NFL 28:16 gegen die Houston Texans und zog damit in die AFC-Championship ein.

NFL: Patriots und Broncos kämpfen ums Finale

Dort spielen die Patriots am kommenden Sonntag (21.00 Uhr) bei den topgesetzten Denver Broncos um den Einzug in den Super Bowl am 9. Februar in Santa Clara/Kalifornien.

Die Broncos hatten am Samstag 33:30 nach Verlängerung gegen die Buffalo Bills gewonnen, dabei aber ihren Quarterback Bob Nix mit einem Knöchelbruch verloren.

Im Schneetreiben im Gillette Stadium zeigten die Patriots wie schon beim 16:3 in Runde eins gegen die Los Angeles Chargers defensiv eine überragende Leistung.

Stroud erwischt rabenschwarzen Tag

Allerdings erwischte Texans-Quarterback C.J. Stroud auch einen rabenschwarzen Tag und leistete sich alleine in der ersten Halbzeit gegen die drückende Patriots-Defense vier Interceptions, eine führte zum Touchdown von Marcus Jones.

Zudem warf Patriots-Quarterback Drake Maye bis zur Halbzeitpause Touchdown-Pässe auf DeMario Douglas und den früheren Texans-Receiver Stefon Diggs. Die Texans blieben durch einen Touchdown von Christian Kirk und ein Field Goal in Reichweite.

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Defensiven, die Texans wie die Patriots sicherten sich Fumbles. Nach dem spektakulären Touchdown von Kayshon Boutte im Schlussviertel ließ sich New England den Sieg nicht mehr nehmen.