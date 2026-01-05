Superstar sorgt für NFL-Rekord

SID 05.01.2026 • 06:37 Uhr Bärenstarke Leistung von Myles Garrett. Der Browns-Superstar verbucht einen neuen Sack-Rekord in der NFL

Myles Garrett von den Cleveland Browns hat am letzten Spieltag der National Football League (NFL) einen Rekord aufgestellt. Beim 20:18 gegen die Cincinnati Bengals riss der Defensiv End im letzten Viertel Quarterback Joe Burrow zu Boden und verbuchte damit seinen 23. Sack in dieser Saison.

Die bisherige Bestmarke von 22,5 Sacks hatten Hall-of-Famer Michael Strahan (2001) und T.J. Watt von den Pittsburgh Steelers (2021) gehalten.

Head Coach Stefanski feiert Garrett als MVP

Die Browns hatten die Playoffs der NFL längst verpasst, dank Superstar Garret aber dennoch etwas zu feiern. „Er hat Geschichte geschrieben, er ist der Sack-König. Wenn es nach mir ginge, wäre er der MVP“, sagte Chefcoach Kevin Stefanski.