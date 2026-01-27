NFL: RTL mit besten Quoten der Saison

Newsticker
Die Siege der New England Patriots und Seattle Seahwaks sorgten für Top-Einschaltquoten.
Die Championship Games der National Football League (NFL) haben RTL neue Bestwerte bei den Einschaltquoten beschert. Den Sieg der New England Patriots (10:7) bei den Denver Broncos im ersten Halbfinale am Sonntagabend sahen im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauer, in der Spitze schauten sogar 1,49 Millionen zu - neuer Bestwert in dieser Saison.

Auch der knappe Erfolg der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams (31:27) konnte mit einem Marktanteil von 19,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 22,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen.

Der Super Bowl zwischen den Patriots und den Seahawks in der Nacht zum 9. Februar wird ebenfalls live bei RTL zu sehen sein.

