NFL: RTL mit besten Quoten der Saison

SID 27.01.2026 • 10:52 Uhr Die Siege der New England Patriots und Seattle Seahwaks sorgten für Top-Einschaltquoten.

Die Championship Games der National Football League (NFL) haben RTL neue Bestwerte bei den Einschaltquoten beschert. Den Sieg der New England Patriots (10:7) bei den Denver Broncos im ersten Halbfinale am Sonntagabend sahen im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauer, in der Spitze schauten sogar 1,49 Millionen zu - neuer Bestwert in dieser Saison.

Auch der knappe Erfolg der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams (31:27) konnte mit einem Marktanteil von 19,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 22,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen.