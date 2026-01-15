NFL: RTL zeigt Doku über Erfolgsgeschichte in Deutschland

SID 15.01.2026 • 06:00 Uhr Beleuchtet wird die Begeisterung in Deutschland für die größte Sportliga der Welt - und die Frage, ob diese auch künftig weiter anhält.

Wie groß die Begeisterung in Deutschland für die National Football League (NFL) ist, wurde nicht nur bei den bisherigen Gastspielen der Liga in München, Frankfurt am Main und zuletzt in Berlin deutlich. Nun widmet RTL der Erfolgsgeschichte der größten Sportliga der Welt hierzulande eine eigene Dokumentation. „THE GAME - Die NFL erobert Deutschland“ lautet der Titel der Doku, die unter anderem der Frage nachgeht, ob die Liga die Fans in Deutschland und auf der Welt auch dauerhaft begeistern kann.