NFL: Seahawks sichern Top-Seed

Seattle überzeugt zum Abschluss der Regular Season. Die 49ers müssen in die Wildcard-Runde, die Seahawks erhalten ein Freilos.

Die Seattle Seahawks haben sich zum Ende der regulären Saison mit einem souveränen Auftritt eine optimale Ausgangsposition für die Playoffs erspielt.

Der formstarke NFL-Champion von 2013 bezwang die San Francisco 49ers am Samstagabend 13:3 und sicherte sich die Spitzenplatzierung in der NFC. Damit umgehen die Seahawks die Wildcard-Round und dürfen alle weiteren Partien auf dem Weg zum Super Bowl im eigenen Stadion bestreiten.

NFL: Seahawks-Quarterback Darnold überzeugt

Seattle erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start. Quarterback Sam Darnold überzeugte mit präzisen Pässen, Zach Charbonnet erzielte einen frühen Touchdown über 27 Yards. Zur Halbzeit führten die Gastgeber in einem Spiel mit wenigen Punkten bereits 10:3.

San Francisco, das vom Super Bowl LX im eigenen Stadion (8. Februar) träumt, kam auch nach der Pause gegen die starke Seahawks-Abwehr nicht durch. „Unsere Defense hat uns getragen. Sie war die ganze Saison stark“, sagte Darnold nach Seattles siebtem Sieg in Serie.

Bucs hoffen weiter auf NFL-Playoffs

Auch die Tampa Bay Buccaneers dürfen weiter auf die Playoffs hoffen. Im regnerischen Charlotte setzten sich Quarterback Baker Mayfield und sein Team mit 16:14 gegen die Carolina Panthers durch.