Abschied nach 19 Jahren: In der NFL endet eine Ära

SID 13.01.2026 • 20:52 Uhr Nach fast zwei Jahrzehnten endet in Pittsburgh mit dem Playoff-Aus eine Ära. Headcoach Mike Tomlin tritt zurück.

Headcoach Mike Tomlin ist nach dem Aus der Pittsburgh Steelers in der ersten Runde der Playoffs der NFL zurückgetreten. Das gab die Franchise aus Pennsylvania am Tag nach der Niederlage gegen die Houston Texans (6:30) bekannt.

Der 53-jährige Amerikaner war mit einer Amtszeit von 19 Jahren der dienstälteste Trainer der Liga.

NFL: Coach Tomlin verlässt Pittsburgh Steelers

Tomlin informierte die Mannschaft um Quarterback-Altstar Aaron Rodgers sowie Präsident Art Rooney II in einem Meeting über seine Entscheidung.

„Ich bin extrem dankbar für Mikes harte Arbeit“, sagte Rooney in einer Stellungnahme der Steelers und betonte: „Es ist schwer, den Respekt in Worte zu fassen, den ich für Trainer Tomlin habe.“

Tomlins Vertrag war noch bis zum Ende der Saison 2026/27 datiert. Tomlin war im Januar 2007 als Headcoach zu den Steelers gekommen.

In der darauffolgenden Saison zog er mit Pittsburgh in den Super Bowl XLIII ein, in dem er gegen die Arizona Cardinals den sechsten und bislang letzten NFL-Titel in die „Steel City“ holte. Insgesamt erreichte Tomlin 13-mal die Play-offs. In den fast zwei Jahrzehnten kam er in jeder Spielzeit auf eine positive Bilanz mit mehr Siegen als Niederlagen.