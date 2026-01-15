NFL: Super Bowl in Deutschland? „Spieler würden es lieben“

Benedikt Lohr 15.01.2026 • 09:33 Uhr NFL-Legende Matt Hasselbeck hält einen Super Bowl in Deutschland für denkbar und sieht ein Finale außerhalb der USA zunehmend als realistisch an.

NFL-Legende Matt Hasselbeck hat sich offen für die Austragung eines Super Bowls in Deutschland gezeigt und hält das Land für einen geeigneten Austragungsort für das größte Spiel der Football-Welt.

Bei einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, sprach der frühere Quarterback der Seattle Seahawks ausführlich über die internationale Zukunft der NFL und brachte dabei ein mögliches Super-Bowl-Finale in Deutschland ins Spiel.

Hasselbeck: „Ein Weltmeisterschafts-Gefühl“

„Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, den Super Bowl eines Tages irgendwo wie in Deutschland auszurichten. Für mich ist das bereits ein neutraler Austragungsort. Es hat so etwas wie ein Weltmeisterschafts-Gefühl“, sagte Hasselbeck.

Ausschlaggebend für die Idee eines Super Bowls gegenüber eines Playoffspiels ist für ihn vor allem die Planungssicherheit: „Man plant es lange im Voraus. Man weiß, wo es stattfindet. Bei den Playoffs erfährt man erst sechs Tage vorher, wo das Spiel stattfinden wird.“

Genau dieser organisatorische Vorteil spreche aus seiner Sicht klar für den Super Bowl: „Deshalb denke ich, dass der Super Bowl etwas wäre, das sehr gut umsetzbar wäre. Die Spieler würden es lieben. Die Familien würden es lieben. Die Fans würden es lieben.“

NFL in Deutschland: Eine wachsende Präsenz

In Deutschland ist die NFL bereits seit Jahren präsent, 2022 und 2024 machte sie mit regulären Saisonspielen in München Station, im November 2025 war Berlin Austragungsort eines weiteren Regular-Season-Games. Auch in Frankfurt fanden Partien statt.