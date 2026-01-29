NFL: Super Bowl in Gefahr? Star-Quarterback wird deutlich!

SPORT1 29.01.2026 • 10:04 Uhr Patriots-Quarterback Drake Maye trainiert wegen Schulterproblemen nur eingeschränkt. Coach Vrabel bleibt noch gelassen. Der Super Bowl LX gegen die Seahawks naht.

Drake Maye steckt vor seinem ersten Super-Bowl-Auftritt im größten Härtetest seiner jungen Karriere. Einen Tag vor dem Start der Trainingswoche meldeten die New England Patriots ihren Quarterback auf dem obligatorischen, lediglich formellen Injury Report als „limited“.

Grund ist eine lädierte rechte Schulter, die sich der 23-Jährige beim 13-Yard-Scramble im AFC-Championship-Game gegen Denver zuzog, als Safety Talanoa Hufanga ihn unsanft auf den Rasen beförderte.

Patriots-Coach Vrabel bleibt gelassen - Dobbs in Lauerstellung

„Kein Spieler ist zu diesem Zeitpunkt der Saison noch komplett fit“, betonte Head Coach Mike Vrabel lakonisch. Sollte Maye im Training kürzertreten, übernimmt Routinier Joshua Dobbs die Reps, während Tommy DeVito als Nummer drei bereitsteht.

Auch Linebacker Robert Spillane (Sprunggelenk) und Edge Rusher Harold Landry (Knie) würden laut Liste derzeit aussetzen - für den Patriots-Pass-Rush eine heikle Situation.

Super Bowl in Gefahr? Maye wird deutlich

In seiner wöchentlichen Radioshow auf WEEI stellte Maye dennoch klar: „Mir geht’s gut. Ich gönne mir einfach etwas Extra-Ruhe.“ Die Belastung sei nach „rund 30 Wochen ununterbrochenem Werfen“ spürbar, aber kein Grund zur Sorge. Schon gegen Denver bewies der Rookie Zähigkeit: Bei Schneetreiben brachte er zwar nur zehn von 21 Pässen für 86 Yards an, lief jedoch zehnmal für 65 Yards und einen Touchdown.

Fünf Sacks und mehrere harte Hits steckte er weg - jetzt soll eine zusätzliche Behandlungspause reichen, um rechtzeitig für das Duell mit den Seattle Seahawks in Super Bowl LX bei hundert Prozent zu sein.