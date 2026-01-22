Nächstes NFL-Team hat neuen Headcoach!

SID 22.01.2026 • 22:31 Uhr Die Tennessee Titans hatten im Oktober ihren vorherigen Head Coach entlassen - jetzt haben sie einen Nachfolger.

Die Tennessee Titans haben einen neuen Headcoach verpflichtet. Der NFL-Klub teilte am Donnerstag mit, dass Robert Saleh künftig die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen wird. Medienberichten zufolge erhält der 46-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Bereits in Woche sechs der laufenden NFL-Saison hatten die Titans als erstes Team der Liga ihren Head Coach Brian Callahan entlassen. Übergangsweise übernahm daraufhin Mike McCoy das Traineramt.