Ein "skurriles Szenario" beschäftigt die NFL

SPORT1 04.01.2026 • 09:09 Uhr Baker Mayfield hält die Playoff-Hoffnungen der Bucs am Leben. Doch es braucht Schützenhilfe. Diese benötigen auch die Carolina Panthers.

Baker Mayfield war der entscheidende Faktor, als die Tampa Bay Buccaneers mit einem knappen 16:14 gegen die Carolina Panthers siegten und ihre Playoff-Hoffnungen in der NFL am Leben hielten.

Mayfield fand Cade Otton mit einem 18-Yard-Touchdown-Pass und Kicker Chase McLaughlin verwandelte drei Field Goals, darunter einen wichtigen über 48 Yards im vierten Viertel.

Die Partie war von Fehlern und widrigen Bedingungen geprägt. Mayfield warf seine neunte Interception in acht Spielen, doch Tampa Bay hielt stand.

Nach einem geblockten 38-Yard-Versuch von McLaughlin kamen die Panthers durch Bryce Youngs 8-Yard-Touchdown-Pass auf 14:16 heran. Doch ein 20-Yard-Pass von Mayfield auf Otton sicherte den knappen Erfolg.

NFL-Playoffs: Entscheidung hängt vom Sonntagsspiel ab

Die Bucs haben sich mit diesem Sieg eine letzte Chance auf den Division-Titel erarbeitet - nun liegt alles in den Händen der Saints.

Die Buccaneers (8:9) benötigen einen Sieg oder ein Unentschieden der New Orleans Saints (6:10) gegen die Atlanta Falcons (7:9), um zum fünften Mal in Folge die NFC South zu gewinnen.

Bucs-Linebacker Lavonte Davies sagte, er hätte „nie gedacht, dass ich einmal mit den Saints mitfiebern würde“.

Panthers-Schicksal liegt in den Händen der Falcons

Auch die Carolina Panthers (ebenfalls 8:9) blicken gebannt auf das Sonntagsspiel. Die Panthers hoffen dabei auf Atlanta. Denn siegen die Falcons, würde Carolina dank des Drei-Wege-Tiebreakers die Division gewinnen.

ESPN schrieb von einem „skurrilen Szenario“, das sich auch die Protagonisten schwer ausmalen können. „Das wird hart“, sagte Panthers-Quarterback Bryce Young. „Um ehrlich zu sein, werde ich mir das vielleicht gar nicht ansehen.“