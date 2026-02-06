bwin: Seahawks im Super Bowl Favorit

SID 06.02.2026 • 14:49 Uhr Mehr Geld gibt es mit einem Sieg der Patriots zu verdienen.

Der Sportwettenanbieter bwin sieht die Seattle Seahawks im 60. Super Bowl der National Football League (NFL) favorisiert. Für zehn Euro Einsatz auf die Seahawks zahlt das Unternehmen 14,30 Euro aus, die Quote für einen Triumph der New England Patriots in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) steht hingegen bei 29,5:10.