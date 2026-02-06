Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NFL
NFL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
NFL>

bwin: Seahawks im Super Bowl Favorit

bwin: Seahawks im Super Bowl Favorit

Mehr Geld gibt es mit einem Sieg der Patriots zu verdienen.
Seahawks-Quarterback Sam Darnold
Seahawks-Quarterback Sam Darnold
© AFP/GETTY IMAGES/SID/EAKIN HOWARD
SID
Mehr Geld gibt es mit einem Sieg der Patriots zu verdienen.

Der Sportwettenanbieter bwin sieht die Seattle Seahawks im 60. Super Bowl der National Football League (NFL) favorisiert. Für zehn Euro Einsatz auf die Seahawks zahlt das Unternehmen 14,30 Euro aus, die Quote für einen Triumph der New England Patriots in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) steht hingegen bei 29,5:10.

Geht das "Big Game" in Santa Clara/Kalifornien in die Verlängerung, gibt es 85 Euro für zehn Euro Einsatz. Kenneth Walker, Runningback der Seahawks, besitzt mit 50:10 die niedrigste Quote für den letzten Touchdown im Spiel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite