Epstein-Skandal erreicht die NFL: Name von Giants-Miteigentümer in den Akten 440-mal aufgetaucht

SPORT1 03.02.2026 • 00:01 Uhr Nach neuen Epstein-Dokumenten kündigt die NFL eine Prüfung zu Giants-Miteigentümer Steve Tisch an. Der 76-Jährige weist Vorwürfe zurück.

Die NFL will die nun veröffentlichten E-Mails im Umfeld von Jeffrey Epstein prüfen, in denen Steve Tisch, Miteigentümer der New York Giants, eine zentrale Rolle spielt.

Die Liga teilte am Montag mit, man sei über die Berichte und Tischs Stellungnahme informiert und werde die Faktenlage untersuchen. Hintergrund ist eine umfangreiche Freigabe von mehr als drei Millionen Dokumenten durch das US-Justizministerium.

Name taucht in den Unterlagen 440-mal auf

Tischs Name taucht in den Unterlagen mindestens 440-mal auf. Laut den Akten stammt der Großteil des E-Mail-Verkehrs aus dem Jahr 2013. In mehreren Nachrichten soll Epstein den damaligen Kontakt genutzt haben, um Tisch mit erwachsenen Frauen bekannt zu machen. Tisch erklärte dazu, es habe lediglich eine kurze Bekanntschaft gegeben, bei der man über erwachsene Frauen, Filme, Philanthropie und Investitionen geschrieben habe.

Der 76-Jährige betonte, er habe keine Einladungen Epsteins angenommen und dessen Insel nie besucht. „Wie wir heute alle wissen, war er ein schrecklicher Mensch, und ich bedaure diese Verbindung zutiefst“, erklärte Tisch. Strafrechtliche Vorwürfe gegen den Giants-Boss gibt es nicht.

NFL verweist auf strengen Verhaltenskodex

Unabhängig von möglichen Gesetzesverstößen verweist die NFL auf die Personal Conduct Policy. Demnach reicht es nicht aus, nicht verurteilt zu werden - jedes Ligamitglied müsse Verhalten vermeiden, das der Integrität und dem öffentlichen Vertrauen in die NFL schade. Für Eigentümer und Klubführung gelten dabei besonders hohe Maßstäbe.

In der Vergangenheit griff die Liga auch bei bestätigtem Fehlverhalten ohne Strafurteil hart durch. Ex-Carolina-Panthers-Besitzer Jerry Richardson wurde zu einer Geldstrafe von 2,75 Millionen US-Dollar verurteilt, der frühere Washington-Commanders-Eigentümer Dan Snyder musste 60 Millionen US-Dollar zahlen.