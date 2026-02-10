Erneut NFL-Profi in San Francisco angeschossen

SID 10.02.2026 • 11:13 Uhr Defensive End Keion White wurde am frühen Montagmorgen am Knöchel getroffen und musste operiert werden.

Footballprofi Keion White ist Opfer einer Schießerei geworden. Der Defensive End der San Francisco 49ers wurde dabei in der kalifornischen Metropole am Knöchel getroffen und musste sich einer Operation unterziehen. Das gab der Klub aus der US-Profiliga NFL bekannt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagmorgen (Ortszeit), am Sonntag war der Super Bowl im nahegelegenen Santa Clara ausgetragen worden.

Nach Angaben der Polizei von San Francisco sind Whites Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Es hat noch keine Festnahmen gegeben, die Ermittlungen laufen. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einem Geschäft eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben haben, bevor ein Unbekannter Schüsse abgab.

White (27) war während der abgelaufenen Saison von den New England Patriots zu den 49ers gewechselt und mit dem Team im Play-off-Viertelfinale am späteren Champion Seattle Seahawks gescheitert.