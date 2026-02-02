Nächstes NFL-Spiel in Europa fix

SPORT1 02.02.2026 • 17:58 Uhr Die New Orleans Saints spielen 2026 das erste NFL-Regular-Season-Spiel in Paris. Austragungsort ist das Stade de France.

Die NFL setzt ihren internationalen Expansionskurs fort und wagt einen historischen Schritt: In der Saison 2026 steigt erstmals ein Regular-Season-Spiel in Paris. Als Teilnehmer wurden die New Orleans Saints bestätigt, gespielt wird im Stade de France.

NFL-Commissioner Roger Goodell sprach von einem „spannenden nächsten Schritt“ für die globale Entwicklung der Liga. Paris sei eine der großen Sport- und Kulturmetropolen der Welt und habe die Fähigkeit bewiesen, internationale Großevents erfolgreich auszurichten. Das Spiel im Stade de France unterstreiche den Anspruch der NFL, weltweit neue Fans zu gewinnen.

Für die Saints ist das Gastspiel das Ergebnis jahrelanger Vorarbeit. Die Franchise erhielt bereits 2023 die internationalen Marketingrechte für Frankreich. Team-Besitzerin Gayle Benson, Linebacker Demario Davis und weitere Klubvertreter reisten bereits im vergangenen Sommer nach Paris. Zudem besteht eine Partnerschaft mit den Paris Musketeers aus der European League of Football.

Termin und Gegner noch offen

Datum und Gegner des Spiels sind bislang noch nicht bekannt. Die NFL will diese Informationen mit der Veröffentlichung des kompletten Spielplans im Frühjahr bekanntgeben. Benson betonte die besondere kulturelle Verbindung zwischen Louisiana und Frankreich und sprach von einem „sehr speziellen Moment“ für die Organisation und die wachsende Fangemeinde in Paris.