NFL: Cowboys spielen im im legendären Maracana

SID 06.02.2026 • 10:09 Uhr Wo legendäre Fußball-Schlachten geschlagen wurden, findet in Zukunft ein NFL-Spiel statt.

Die NFL erobert die Copacabana: Die Dallas Cowboys spielen in diesem Jahr das erste Regular-Season-Game im legendären Maracana-Stadion von Rio de Janeiro. Das gab die National Football League bekannt, ohne ein exaktes Datum oder den Gegner zu nennen. 2024 und 2025 war die NFL bereits in São Paulo zu Gast.