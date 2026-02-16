NFL: Dolphins trennen sich von Superstar Tyreek Hill

SID 16.02.2026 • 19:39 Uhr Nach vier Jahren in Miami geht der weiterhin verletzte 31-Jährige als Free Agent in die neue Saison.

Die Miami Dolphins treiben ihren personellen Umbruch weiter voran und haben den Vertrag mit Superstar Tyreek Hill aufgelöst. Mehrere US-Medien berichteten am Montagabend übereinstimmend über die Trennung zwischen der Franchise aus Florida und dem 31 Jahre alten Wide Receiver.

Sportlich wie wirtschaftlich war die Entscheidung absehbar. Hill, dessen Comeback nach schwerer Knieverletzung weiter ungewiss ist, hätte den Salary Cap der Dolphins im kommenden Jahr mit rund 51 Millionen US-Dollar belastet. Die Vertragsauflösung kommt dem zweimaligen Super-Bowl-Gewinner dennoch teuer zu stehen: Auf 28,2 Millionen Dollar beziffert sich das sogenannte ead Cap.

Damit geht Hills Zeit bei den Dolphins nach insgesamt vier Spielzeiten zu Ende. Nach seinem Wechsel von den Kansas City Chiefs überzeugte er vor allem in den ersten beiden Spielzeiten, in denen er jeweils mehr als 1.700 Receiving Yards verbuchte. Zudem führte er 2023 die Liga mit Karrierehöchstwerten sowohl bei den Yards (1.799) als auch bei den Receiving Touchdowns (13) an.