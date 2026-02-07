NFL: Einstiger Super-Bowl-Champion des Mordes angeklagt

SPORT1 07.02.2026 • 09:12 Uhr Der frühere Jets-Linebacker Darron Lee ist in Tennessee wegen Mordes an seiner Freundin angeklagt. Die Ermittlungen laufen.

Der frühere NFL-Linebacker Darron Lee ist in Tennessee festgenommen und wegen Mordes ersten Grades angeklagt worden. Das bestätigte das Sheriff’s Office von Hamilton County am Freitag.

Der 31-Jährige, einst Erstrunden-Pick der New York Jets, wird verdächtigt, für den Tod seiner Freundin verantwortlich zu sein.

Nach Angaben der Behörden wurden Beamte am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnhaus gerufen. Vor Ort fanden die Ersthelfer eine Frau vor und leiteten lebensrettende Maßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg.

So kam es zur Festnahme des NFL-Stars

Die Ermittler kamen nach ersten Untersuchungen zu dem Schluss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Lee wurde am Tatort als Verdächtiger identifiziert und festgenommen.

Neben dem Mordvorwurf wird Lee auch die Manipulation von Beweismitteln zur Last gelegt. Weitere Anklagepunkte könnten nach Abschluss der Ermittlungen folgen.

Laut Häftlingsunterlagen befindet sich Lee im Gefängnis von Hamilton County, ein Gerichtstermin ist für den 11. Februar angesetzt. Weitere Details nannten die Behörden zunächst nicht.

Lee war Erstrundenpick der Jets

Lee galt schon zu seinen Zeiten als College-Sportler als Ausnahmetalent. Er wechselte früh nach Ohio, spielte für Ohio State und wurde zum defensiven MVP des Sugar Bowl 2015 gewählt. Die New York Jets wählten ihn im Draft 2016 an Position 20. In drei Spielzeiten kam er auf 36 Starts und drei Interceptions.

Nach seiner Zeit in New York wurde Lee 2019 entlassen und schloss sich den Kansas City Chiefs an. In der Saison ihres Super-Bowl-LIV-Triumphs stand er zwar im Kader, blieb im Endspiel jedoch inaktiv. 2020 folgten noch zwei Einsätze für die Buffalo Bills, danach kam er in der NFL nicht mehr zum Zug.