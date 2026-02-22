NFL-Spieler tot aufgefunden

SID 22.02.2026 • 08:25 Uhr Vikings-Profi Rondale Moore wird in einer Garage tot aufgefunden. Das Entsetzen und die Trauer sind groß.

Bestürzung in der NFL: Football-Profi Rondale Moore von den Minnesota Vikings ist tot aufgefunden worden. Dies teilten die Behörden in Indiana mit. Der Tod des 25 Jahre alten Wide Receivers werde untersucht.

Todd Bailey, Polizeichef in Moores Heimatstadt New Albany, sagte lokalen Medien, Moore sei leblos in einer Garage mit einer mutmaßlich selbst zugefügten Schussverletzung aufgefunden worden. Die Ermittlungen würden aber noch laufen.

Das Team sei „zutiefst bestürzt über den Tod von Rondale Moore“, teilten die Vikings mit: „Während wir versuchen, die Fakten zu verstehen, haben wir mit Rondales Familie gesprochen, um unser Beileid auszusprechen und die volle Unterstützung der Vikings anzubieten.“

Vikings am Boden zerstört

Er sei „am Boden zerstört. Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann“, sagte Vikings-Headcoach Kevin O’Connell und fügte an: „Er war ein bescheidener, zurückhaltender und respektvoller junger Mann, der stolz auf seine Wurzeln in Indiana war. Als Spieler war er diszipliniert, engagiert und widerstandsfähig, obwohl er mehrfach Rückschläge hinnehmen musste.“

Auch Jeff Brohm, ehemaliger Trainer von Moore an der Purdue University, war voll des Lobes. „Es war eine absolute Freude, ihn zu coachen. Rondale hatte eine Arbeitsmoral, die von niemandem übertroffen wurde. Wir alle haben Rondale geliebt.“

J.J. Watt kann Tod „nicht begreifen“

Er könne das „nicht einmal ansatzweise begreifen oder verarbeiten“, schrieb J.J. Watt, der mit Moore in Arizona zusammengespielt hatte, bei X: „Das kann einfach nicht sein. Viel zu früh. Viel zu besonders. So viel, was er der Welt noch hätte geben können. Ruhe in Frieden, Rondale.“