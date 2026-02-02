NFL spielt weiter in Madrid: "Mehrjährige Partnerschaft"

SID 02.02.2026 • 14:15 Uhr Außerhalb der USA werden 2026 mindestens sieben Begegnungen der US-Football-Profiliga ausgetragen.

Nach der Premiere im Vorjahr kehrt die National Football League (NFL) nach Madrid zurück - und das für mehrere Jahre. Eine entsprechende Vereinbarung gab die US-Profiliga am Montag bekannt, genaue Informationen zur Vertragslaufzeit wurden nicht mitgeteilt.

Am 16. November 2025 hatten sich die Washington Commanders und die Miami Dolphins (13:16 n.V.) vor fast 79.000 Fans im Bernabéu-Stadion, Heimat des Fußballriesen Real Madrid, gegenübergestanden. Es war das erste NFL-Spiel auf spanischem Boden. Nun kommen weitere hinzu.

"Das NFL-Spiel war ein entscheidender Moment für den Sport in Spanien, und wir freuen uns, dass wir 2026 im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit der Stadt Madrid, der Comunidad de Madrid und Real Madrid zurückkehren werden", sagte Rafa De Los Santos, Country Manager von NFL Spanien.