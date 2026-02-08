Newsticker
NFL-Star festgenommen - Streit mit WNBA-Spielerin eskaliert

NFL-Star festgenommen

Pass-Rusher James Pearce Jr. von den Atlanta Falcons sitzt nach einer Verfolgungsjagd in Miami in Haft. Dem Verteidiger werden zahlreiche Vergehen vorgeworfen. Die Falcons prüfen den Vorfall.
Cathy Lanier, Sicherheitschefin der NFL , ist zuversichtlich, dass keine Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE beim Super Bowl im Einsatz sind. Laut Lanier sollen die Behörden eng zusammenarbeiten, um das Finale ausrichten zu können.
Pass-Rusher James Pearce Jr. von den Atlanta Falcons sitzt nach einer Verfolgungsjagd in Miami in Haft. Dem Verteidiger werden zahlreiche Vergehen vorgeworfen. Die Falcons prüfen den Vorfall.

Der Atlanta-Falcons-Pass-Rusher James Pearce Jr. ist seit Samstag in Miami-Dade County in Polizeigewahrsam.

Der 22 Jahre alte NFL-Star wurde laut Gerichtsakten wegen zweifacher schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe und schwerem Stalking verhaftet.

Zudem werden dem Linebacker Fahrerflucht, tätlicher Angriff auf einen Polizisten sowie Widerstand gegen einen Beamten ohne Gewaltanwendung vorgeworfen. Um 18.58 Uhr Ortszeit brachte man ihn ins Turner Guilford Knight Correctional Center.

Häuslicher Zwischenfall bei NFL-Star und WNBA-Spielerin

Bei dem häuslichen Zwischenfall ging es um einen Streit zwischen Pearce und der WNBA-Star-Spielerin Rickea Jackson.

Polizei schildert Verfolgungsjagd mit NFL-Star

Doral-Polizeichef Edwin Lopez erklärte, Pearce sei nach einem häuslichen Streit geflohen, habe sich eine Verfolgungsjagd geliefert und seinen Wagen bei einem Crash gestoppt. „Nach dem Unfall konnten wir ihn festnehmen“, sagte Lopez.

Knappe Reaktion der Atlanta Falcons

„Wir wissen von dem Vorfall in Miami. Wir sammeln Informationen und äußern uns zu laufenden Verfahren nicht“, teilte die Franchise schriftlich mit. Weitere Kommentare blieben aus.

Sportlich hatte Pearce bislang überzeugt: Der 26. Pick des Drafts 2025 landete in der AP-Wahl zum Defensive Rookie of the Year auf Platz drei und erzielte in der vergangenen Saison 10,5 Sacks - der beste Rookie-Wert seit Micah Parsons 2024.

