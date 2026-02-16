NFL: Superstar-Receiver entlassen!

SPORT1 16.02.2026 • 18:35 Uhr Die Miami Dolphins trennen sich von Superstar-Receiver Tyreek Hill.

Die Miami Dolphins ziehen die Reißleine und entlassen Tyreek Hill. Das bestätigten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der achtmalige Pro Bowler wird damit erstmals in seiner NFL-Karriere Unrestricted Free Agent.

Der bald 32 Jahre alte Hill kämpft aktuell mit den Folgen einer schweren Knieverletzung inklusive Kreuzbandriss. Durch seine Freistellung werden für Miami 22,8 Millionen US-Dollar gegen den Salary Cap frei.

Neben Hill setzten die Dolphins bereits Pass Rusher Bradley Chubb und Guard James Daniels vor die Tür. Die Franchise leitet damit klar einen Umbruch ein.

NFL: Welches Team holt Hill?

Hill prägte die Offense mit seiner Explosivität und Big-Play-Qualität. Nun endet sein Kapitel in South Beach abrupt - und der Markt für einen der spektakulärsten Receiver der Liga ist eröffnet.