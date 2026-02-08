NFL: Verstärkung kommt! Seahawks rüsten für Super Bowl auf

SPORT1 08.02.2026 • 09:24 Uhr Die Seattle Seahawks reagieren vor dem Super Bowl LX auf ihre Verletzungssorgen und aktivieren zwei Running Backs. Auch die Patriots nehmen Kader-Anpassungen vor.

Die Seattle Seahawks haben kurz vor Super Bowl LX ihren Kader im Backfield erweitert. Am Samstag aktivierte das Team die Running Backs Cam Akers und Velus Jones Jr. aus dem Practice Squad, um zusätzliche Optionen hinter Starter Kenneth Walker III zu haben.

Hintergrund ist der Kreuzbandriss von Zach Charbonnet in der Divisional Round, der die Planungen der Seahawks durcheinanderwirbelte. George Holani rückte dadurch bereits zur Nummer zwei auf.

NFL: Seattle Seahawks bekommen Cam Akers dazu

Akers war bereits im NFC Championship Game im Einsatz und kam dort vor allem in den Special Teams zum Zug. Der frühere Zweitrunden-Pick der Rams wurde im November verpflichtet und absolvierte seitdem vier Spiele für Seattle.

Mit Los Angeles gewann Akers vor vier Jahren den Super Bowl LVI und bringt damit wertvolle Endspiel-Erfahrung mit. Velus Jones Jr. hingegen war im Championship Game noch inaktiv.

Der 2022er Drittrunden-Pick wurde ebenfalls im November ins Practice Squad geholt und sammelte inklusive Playoffs in vier Einsätzen zehn Läufe für 42 Yards.

Jones gilt zudem als vielseitige Option für die Special Teams. In der vergangenen Saison wurde er mehrfach als Kick-Returner eingesetzt und kam bei den Seahawks bislang vor allem in dieser Rolle zum Einsatz.

Für Seattle geht es darum, hinter Walker möglichst flexibel zu bleiben, sollte im Spiel gegen die New England Patriots weitere Belastung auf dem Laufspiel liegen.

New England Patriots befördern Held aus dem Championship Game

Auch New England nahm vor dem Endspiel Anpassungen vor. Die Patriots beförderten Defensive End Leonard Taylor sowie Running Back D’Ernest Johnson in den aktiven Kader.

Johnson kommt damit auf seinen elften Einsatz der Saison und sorgt für Tiefe hinter Rhamondre Stevenson und TreVeyon Henderson. Zusätzlich ist er eine Option im Kickoff-Return.