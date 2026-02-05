Rams und 49ers treffen in Melbourne aufeinander

Die Rivalen Los Angeles Rams und San Francisco 49ers werden das erste NFL-Spiel in Melbourne bestreiten. Dies teilte die Football-Profiliga am Donnerstag mit. 2026 wird die NFL neun Spiele außerhalb der USA absolvieren - auf vier Kontinenten, in sieben Städten und acht Stadien. Fest steht, dass im Melbourne Cricket Ground (MCG) gespielt wird. Den Termin und weitere Details wird die Liga zeitnah verkünden.