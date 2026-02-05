Newsticker
Rams und 49ers treffen in Melbourne aufeinander

Die beiden Rivalen absolvieren das erste NFL-Spiel in Australien.
Im Melbourne Cricket Ground wird gespielt
© IMAGO/imageBROKER/SID/Chris Putnam
SID
Die Rivalen Los Angeles Rams und San Francisco 49ers werden das erste NFL-Spiel in Melbourne bestreiten. Dies teilte die Football-Profiliga am Donnerstag mit. 2026 wird die NFL neun Spiele außerhalb der USA absolvieren - auf vier Kontinenten, in sieben Städten und acht Stadien. Fest steht, dass im Melbourne Cricket Ground (MCG) gespielt wird. Den Termin und weitere Details wird die Liga zeitnah verkünden.

Bislang haben 62 reguläre Saisonspiele außerhalb der USA stattgefunden. In Deutschland war die NFL in Berlin, München und Frankfurt zu Gast.

2026 ist München Austragungsort des deutschen Spiels. Neben Deutschland und Australien macht die Liga in Spanien, Mexiko, England, Frankreich und Brasilien Halt.

