St. Brown mit der NFL in München: Die Lions kommen

Für Amon-Ra St. Brown geht ein sportlicher Traum in Erfüllung - und für die Fans in Deutschland ist es ebenfalls eine attraktive Wahl.

Die Detroit Lions kommen nach München: Die National Football League (NFL) erfüllt dem deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown den Traum von einem Spiel im Heimatland seiner Mutter. Die Lions werden das „2026 Munich Game“ in der Allianz Arena des FC Bayern bestreiten - das gab die NFL am Dienstag bekannt. Gegner und genauer Termin stehen noch nicht fest.

„Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war das mein Traum“, sagte St. Brown, der mit den Lions in der abgelaufenen Saison die Play-offs verpasst hatte. „Ich kann es kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe.“ Die Verbundenheit der deutschen Fans mit den Lions sei „inspirierend“. Fans können sich bereits für Ticketanfragen registrieren lassen (nfl.com/munich).

Alexander Steinforth sprach von einer „absoluten Traumwahl. Die blauweißen Löwen kommen ins blauweiße Bayern“, sagte der General Manager der NFL Germany. Deutschland sei „mit der größten Fangemeinde Europas ein zentraler Markt für die internationalen Wachstumsambitionen der NFL“.