NFL: Super-Bowl-Champion Seattle wird verkauft

SID 18.02.2026 • 19:47 Uhr Es wird erwartet, dass sieben bis acht Milliarden Dollar für den Klub zu erlösen sind. Das Geld soll komplett wohltätigen Zwecken zugeführt werden.

Der Super-Bowl-Champion steht zum Verkauf: Zehn Tage nach ihrem Triumph in der National Football League (NFL) haben die Seattle Seahawks bekannt gegeben, dass die Franchise an einen neuen Eigentümer gehen soll. Es wird erwartet, dass eine Summe von sieben bis acht Milliarden Dollar für den Titelgewinner zu erlösen ist.

Der „Verkaufsprozess“ sei eingeleitet worden, teilte der Klub am Mittwoch mit. Mit dem Schritt werde der Wille von Paul Allen erfüllt. Der Microsoft-Mitgründer hatte vor seinem Tod 2018 entschieden, dass die Seahawks verkauft und die eingenommene Summe vollständig wohltätigen Zwecken zugeführt werden soll.

Paul Allen übernahm die Seahawks 1997 für 200 Millionen Dollar

Bereits vor dem Super Bowl LX (60) gegen die New England Patriots in Santa Clara/Kalifornien (29:13) hatte es Berichte über einen bevorstehenden Verkauf gegeben, damals dementierte der Klub. Nun kommt es doch dazu.