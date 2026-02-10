Super Bowl sorgt für gute TV-Quoten

SID 10.02.2026 • 10:25 Uhr Im Schnitt verfolgten 1,30 Millionen Fans die Übertragung des Super Bowl auf dem Privatsender.

Mit der Übertragung des Super Bowl LX (60) hat RTL enorme Marktanteile erzielt.

Beim Finale der National Football League (NFL) in Santa Clara/Kalifornien zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) lag die Zahl in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 58,8 Prozent, insgesamt schaltete jeder dritte Zuschauer in der Nacht zu Montag das Highlight auf dem Free-TV-Privatsender ein (33,8).

Super Bowl: TV-Sender vermeldet Rekordwert

Im Schnitt verfolgten 1,30 Millionen Fans die Sendung, in der Spitze waren es bis zu 1,87 Millionen. Einen Rekord gab es in der Zielgruppe der jungen Männer. Im Schnitt betrug der Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen 85,0 Prozent.