Die Übertragung des Super Bowl LX (60) hat in den USA erneut Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt und den Zuschauerrekord dabei nur knapp verfehlt. Den 29:13-Sieg der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots sahen laut dem Medienforschungsunternehmen Nielsen im Durchschnitt 124,9 Millionen Menschen bei NBC, der Streaming-Plattform Peacock, dem spanischsprachigen Sender Telemundo, NBC Sports Digital und NFL+.
Super Bowl LX: Zuschauerrekord in den USA knapp verfehlt
Damit ist die Partie die bislang zweitmeistgesehene Sendung in den USA hinter dem 40:22-Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs, den im vergangenen Jahr 127,7 Millionen Menschen auf Fox verfolgten. Auch die Halbzeitshow mit dem puertoricanischen Superstar Bad Bunny blieb knapp hinter den Bestwerten zurück. Den Auftritt sahen durchschnittlich 128,2 Millionen Menschen. Die Halbzeitshow von Kendrick Lamar im vergangenen Jahr hält den Rekord mit 133,5 Millionen Zuschauern.
Für Top-Einschaltquoten sorgte Bad Bunny, der als erster Headliner ausschließlich auf Spanisch sang, bei Telemundo. Durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauer schalteten zum Super Bowl ein; während der Halbzeitshow stieg die Zahl auf 4,8 Millionen an. Beides sind Bestwerte im spanischsprachigen Fernsehen in den USA.