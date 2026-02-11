Super Bowl LX: Zuschauerrekord in den USA knapp verfehlt

SID 11.02.2026 • 07:51 Uhr Das Football-Megaevent bleibt nur knapp hinter dem Bestwert zurück - auch die Halbzeitshow sorgt für Top-Zuschauerzahlen.

Die Übertragung des Super Bowl LX (60) hat in den USA erneut Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt und den Zuschauerrekord dabei nur knapp verfehlt. Den 29:13-Sieg der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots sahen laut dem Medienforschungsunternehmen Nielsen im Durchschnitt 124,9 Millionen Menschen bei NBC, der Streaming-Plattform Peacock, dem spanischsprachigen Sender Telemundo, NBC Sports Digital und NFL+.

Damit ist die Partie die bislang zweitmeistgesehene Sendung in den USA hinter dem 40:22-Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs, den im vergangenen Jahr 127,7 Millionen Menschen auf Fox verfolgten. Auch die Halbzeitshow mit dem puertoricanischen Superstar Bad Bunny blieb knapp hinter den Bestwerten zurück. Den Auftritt sahen durchschnittlich 128,2 Millionen Menschen. Die Halbzeitshow von Kendrick Lamar im vergangenen Jahr hält den Rekord mit 133,5 Millionen Zuschauern.