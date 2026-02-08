Super Bowl: Patriots auf dem Weg zum Rekord

SID 08.02.2026 • 16:15 Uhr New England kann zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Vier Teams standen noch nie im Super Bowl, zwölf haben ihn nie gewonnen.

Sechsmal haben die New England Patriots den Super Bowl der National Football League (NFL) gewonnen - sechsmal mit Tom Brady als Quarterback und Bill Belichick als Headcoach.

In der Nacht zum Montag (ab 0.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) können die Patriots mit einem Sieg gegen die Seattle Seahawks in Santa Clara zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Derzeit liegen sie gleichauf mit den Pittsburgh Steelers.

Rekordsieger ist Brady

Nur die Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars und Houston Texans standen noch nie im Super Bowl. Die Buffalo Bills sind die einzigen mit vier Teilnahmen in Serie - sie verloren von 1990 bis 1993 viermal. Die einzige „perfekte Saison“ ohne Niederlage spielten die Miami Dolphins 1972. Die Patriots haben auch die meisten Super-Bowl-Teilnahmen (12) und gemeinsam mit den Denver Broncos die meisten Niederlagen (5).

Rekordsieger unter den Spielern ist Brady (7), der nach seinem Abschied aus New England auch noch einmal mit den Tampa Bay Buccaneers triumphierte. Charles Haley (49ers und Cowboys) gewann fünf Ringe.

Die Liste der Teams mit den meisten Siegen im Super Bowl:

6 - New England Patriots, Pittsburgh Steelers

5 - San Francisco 49ers, Dallas Cowboys

4 - Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, New York Giants

3 - Washington Commanders, Las Vegas Raiders, Denver Broncos

2 - sechs verschiedene Teams

1 - vier verschiedene Teams