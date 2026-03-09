NFL: Rücktritt? Kelce-Entscheidung wohl gefallen

SID 09.03.2026 • 17:56 Uhr Der dreimalige NFL-Champion geht mit Kansas wohl in seine 14. Saison.

Superstar Travis Kelce geht mit den Kansas City Chiefs offenbar in seine 14. Saison in der National Football League (NFL). Dies berichtete der US-Sportsender ESPN und auch die NFL verkündete dies auf seinen eigenen Kanälen in den Sozialen Medien. Der dreimalige Super-Bowl-Champion traf die Entscheidung demnach kurz vor Beginn der Free Agency in der NFL.

Bis zuletzt hatte der 36-Jährige seine Zukunft offen gelassen. Anfang Januar hatte er gesagt, dass er sich erst seiner Familie widmen wolle, „um herauszufinden, wie es weitergeht“.

Der Tight End, der in seiner Karriere bislang nur für die Chiefs aufgelaufen ist, hatte mit dem Team die Playoffs in der zurückliegenden Runde verpasst.

Kelce, der mit Pop-Megastar Taylor Swift verlobt ist, wäre als Free Agent eine Option für mehrere NFL-Teams gewesen. Laut der ESPN-Quelle soll er den Chiefs jedoch am Montag seinen Verbleib mitgeteilt haben.