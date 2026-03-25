NFL bricht mit großer Tradition

SID 25.03.2026 • 21:26 Uhr Der Super-Bowl-Champion aus Seattle spielt ungewohnt früh in Woche eins. Grund ist ein Spiel in Australien zur US-Primetime.

Die National Football League (NFL) bricht zur neuen Saison mit ihrem traditionellen Auftakt am Donnerstag. Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks eröffnet die Spielzeit bereits am Mittwoch der ersten Woche (9. September) und damit einen Tag früher als üblich. Das gab die Liga bekannt.

Grund ist das internationale Spiel der Los Angeles Rams und San Francisco 49ers in Melbourne. Die Partie wird am Donnerstagabend zur US-Primetime übertragen. Die Begegnung in Australien ist für Freitagvormittag Ortszeit angesetzt, was in den USA dem Donnerstagabend entspricht.

Duell in Melbourne als Grund für die Verschiebung

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Liga internationale Spiele jeweils am Freitag nach dem Auftakt platziert. Ein Start am Freitag kam diesmal aber nicht infrage. Hintergrund ist eine Regelung des Sports Broadcasting Act von 1961, die Übertragungen von Profi-Football an Freitagen und Samstagen in einem bestimmten Zeitraum der Saison untersagt.