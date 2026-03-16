NFL: Eagles verlängern mit Offensiv-Star

Die Philadelphia Eagles halten einen Schlüsselspieler: Tight End Dallas Goedert hat sich laut ESPN mit der Franchise auf einen Einjahresvertrag über 7 Millionen US-Dollar geeinigt. Das Arbeitspapier beinhaltet wohl einen Signing-Bonus in Höhe von 4,25 Millionen US-Dollar.
Eagles verlängern mit Offensiv-Star
Mit der Einigung vermeiden die Eagles einen Dead-Cap-Hit von mehr als 20 Millionen US-Dollar, der fällig geworden wäre, wenn Goederts Vertrag an diesem Montag ausgelaufen wäre.
Der Deal verschafft den Verantwortlichen spürbare finanzielle Flexibilität - vor allem mit Blick auf andere Baustellen im Kader.
Mehr Spielraum im Fall A.J. Brown
Parallel laufen in Philadelphia weiterhin Trade-Gespräche rund um Wide Receiver A.J. Brown. Sollte der Pro Bowler vor dem 1. Juni abgegeben werden, würde ein Cap-Hit von über 40 Millionen US-Dollar entstehen. Nach diesem Datum würde sich die Belastung auf rund 20 Millionen US-Dollar reduzieren.
Konkrete neue Entwicklungen im Fall Brown gibt es trotz der Goedert-Verlängerung jedoch nicht. Klar ist: Durch das Vermeiden des Dead Caps beim 31 Jahre alten Goedert besitzen die Eagles künftig mehr Handlungsspielraum.