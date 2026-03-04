NFL: Kyler Murray entlassen! Cardinals trennen sich vom QB

SPORT1 04.03.2026 • 08:40 Uhr Die Arizona Cardinals werden sich von Quarterback Kyler Murray zum Start des neuen Liga-Jahres trennen. Der NFL-Star wurde im Draft 2019 an erster Stelle von der Franchise ausgewählt.

Die Arizona Cardinals beenden das Kapitel Kyler Murray! Wie mehrere NFL-Insider übereinstimmend sowie der Quarterback selbst am späten Dienstagabend mitgeteilt haben, wird der 28-Jährige zum Start des neuen Liga-Jahres am 11. März entlassen, sollte sich bis dahin kein Trade-Partner finden. Damit endet eine siebenjährige Ära des einstigen No.1-Picks von 2019.

Murray stehen für 2026 garantierte 36,8 Millionen US-Dollar zu. Weitere 19,5 Millionen für 2027 wären am fünften Tag des Liga-Jahres garantiert worden - durch die frühzeitige Trennung vermeiden die Cardinals diese Verpflichtung. Sportlich bleiben eine Playoff-Teilnahme und eine 0:1-Bilanz in der Postseason.

Brissett als interne Option

Der frühere Offensive Rookie of the Year kam in sieben Spielzeiten auf 121 Passing-Touchdowns bei 60 Interceptions. Verletzungen warfen ihn zurück, und in den vergangenen drei Jahren verpasste er mehrere Spiele.

Unter dem neuen Head Coach Mike LaFleur beginnt in Arizona ein Umbruch. Mit Jacoby Brissett steht ein erfahrener Veteran unter Vertrag. In fünf Starts 2025 kam er auf 314 Passing-Yards pro Partie bei einem 10:3-TD-INT-Verhältnis, zudem stellte er mit 47 Completions in einem Spiel einen NFL-Rekord auf.

Parallel prüfen die Cardinals den QB-Markt. Interesse besteht an Jimmy Garoppolo, den LaFleur aus gemeinsamer Zeit bei den Rams kennt. Ein hochgedrafteter Rookie gilt dagegen nicht als wahrscheinlichste Lösung.