NFL: Verlängerung fix! Doch dieses Kelce-Detail überrascht

Superstar Travis Kelce geht mit den Kansas City Chiefs in seine 14. Saison in der National Football League (NFL). Die Chiefs veröffentlichten am Montag in den sozialen Medien ein Foto, das Kelce bei der Vertragsunterschrift zeigt.
Dieses Kelce-Detail überrascht
„Ich freue mich jetzt schon darauf, wieder das Trikot zu tragen“, sagte Kelce in einem an die Fans gerichteten Video: „Jetzt ist es offiziell.“
NFL: Dieses Detail fällt bei Kelce auf
Laut NFL-Insider Ian Rapoport beträgt die Vertragslaufzeit drei Jahre, Kelce soll dabei 54,7 Millionen Dollar verdienen.
Sollte Kelce tatsächlich seine komplette Vertragslaufzeit erfüllen, wäre er am Ende 39 Jahre alt – ungewöhnlich als für einen Tight End in der NFL.
Am 9. März hatte bereits der US-Sportsender ESPN berichtet, dass Kelce weitermachen würde. Zuvor hatte der Football-Profi seine Zukunft offengelassen. Er wolle sich seiner Familie widmen, „um herauszufinden, wie es weitergeht“.
Kelce, der mit Pop-Megastar Taylor Swift verlobt ist, hat mit den Chiefs bereits dreimal den Super Bowl gewonnen.