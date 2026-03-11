Quarterback-Trade in der NFL

SPORT1 11.03.2026 • 09:11 Uhr Neuanfang für einen alten Bekannten. Quarterback Geno Smith kehrt in der NFL an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Die New York Jets holen einen alten Bekannten zurück: Geno Smith wechselt per Trade von den Las Vegas Raiders in den Big Apple. Die Jets schicken einen Sechstrundenpick im Draft 2026 nach Las Vegas und erhalten im Gegenzug Smith sowie einen Siebtrundenpick 2026.

Smith war am Dienstag bereits in der Facility der Jets und absolvierte erfolgreich den Medizincheck. Um den Deal zu ermöglichen, einigten sich beide Seiten auf eine Anpassung seines Vertrags, wobei die Raiders den Großteil des Gehalts übernehmen.

Noch vor wenigen Tagen hatte alles nach einer Entlassung ausgesehen. Die Raiders wollten Smith vor Beginn des neuen Liga-Jahres am 11. März freigeben, um Cap Space zu schaffen. Stattdessen fanden sie nun einen Trade-Partner.

Geno Smith zurück zu den Jets

Für den Spielmacher schließt sich damit ein Kreis. Der 35-Jährige startete seine NFL-Karriere 2013 bei den Jets und stand in seinen ersten beiden Spielzeiten 29 Mal in der Startformation. Seine Zeit in New York endete turbulent, unter anderem nach einer Auseinandersetzung im Locker Room.

Nach Stationen als Backup bei den Giants, Chargers und Seahawks gelang ihm 2022 in Seattle der Durchbruch als Starter. Mit 30 Touchdown-Pässen, 4.282 Yards und einem Playoff-Einzug spielte er sich in den Pro Bowl. Auch 2023 bestätigte er sein Niveau.

Dann jedoch folgte der Rückschritt. Smith war einer der schwächsten Passer und leistete sich in den zurückliegenden zwei Spielzeiten die meisten Interceptions ligaweit.

Übergangslösung in New York

Die Jets planen Smith als Starting Quarterback ein. Intern gilt er als mögliche Übergangslösung, während der Kader perspektivisch neu aufgebaut wird.