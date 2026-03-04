Schluss mit 27: NFL-Profi beendet offenbar Karriere

SPORT1 04.03.2026 • 11:44 Uhr Die Chicago Bears brauchen offenbar einen neuen Center. Berichten zufolge beendet Drew Dalman im Alter von 27 Jahren überraschend seine NFL-Karriere.

Schock für die Chicago Bears: Center Drew Dalman beendet übereinstimmenden Berichten zufolge im Alter von nur 27 Jahren seine NFL-Karriere. Wie ESPN zuerst berichtete, habe der Football-Profi das Team über seine überraschende Entscheidung bereits informiert.

Dalman war erst im vergangenen Jahr nach Chicago gekommen. So unterschrieb er im März 2025 einen Drei-Jahres-Vertrag über 42 Millionen US-Dollar, davon 28 Millionen garantiert.

Der Viertrunden-Pick von 2021 hatte zuvor vier Saisons bei den Atlanta Falcons absolviert und war in 40 Spielen gestartet, ehe er sich den Bears anschloss.

Schlüsselrolle im Bears-Aufschwung

Dort war Dalman in der vergangenen Saison ein zentraler Baustein beim Turnaround unter Head Coach Ben Johnson. Er trug maßgeblich dazu bei, die Offensive Line der Bears zu stabilisieren, und wurde für seine starken Leistungen in den Pro Bowl gewählt. Mit Dalman gewann Chicago mit einer 11:4-Bilanz erstmals seit 2018 die NFC North.

Derzeit ist noch unklar, was Dalman zu seinem vorzeitigen Karriereende veranlasst hat. Fest steht: Sein Abgang reißt eine empfindliche Lücke.