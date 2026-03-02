Spektakulärer Trade in der NFL? Superstar verlässt wohl Detroit Lions

SPORT1 02.03.2026 • 20:11 Uhr Ein spektakulärer Trade in der NFL bahnt sich an. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown droht, einen prominenten Teamkollegen zu verlieren.

Die Houston Texans sorgen zum Start in die Offseason für einen Paukenschlag und holen Running Back David Montgomery von den Detroit Lions. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Im Gegenzug gehen Center Juice Scruggs sowie ein Viertrunden-Pick für den Draft 2026 und ein Siebtrunden-Pick für 2027 nach Detroit - die Franchise, bei der auch der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown unter Vertrag steht.

NFL: Montgomerys Zeit bei den Lions

Montgomery kam in der vergangenen Spielzeit auf 716 Rushing Yards und acht Touchdowns, nachdem seine Rolle im Backfield der Lions spürbar geschrumpft war.

In drei Jahren in Detroit sammelte der frühere Drittrunden-Pick insgesamt 2.506 Rushing Yards und 33 Touchdowns. Ligaweit gehört er seit seinem Draft 2019 zu nur fünf Spielern mit mindestens 6.000 Rushing Yards und 50 Rushing Touchdowns.

Texans reagieren auf Lauf-Schwäche

Houston hatte im vergangenen Jahr massive Probleme im Laufspiel. Mit durchschnittlich 108 Yards pro Partie belegten die Texans ligaweit nur den 22. Platz. Rookie Woody Marks führte das Team mit 703 Yards an.

Die Verpflichtung Montgomerys dürfte zugleich das Ende von Joe Mixon in Texas einläuten. Der Running Back verpasste die komplette vergangene Saison mit einer Fußverletzung.