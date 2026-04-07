NFL-Star fordert Trade

SPORT1 07.04.2026 • 11:01 Uhr Unruhe in New York. Giants-Star Dexter Lawrence tritt offenbar in den Streik und will einen Trade erzwingen.

Die New York Giants stehen vor einem gewaltigen Problem in der Defensive: Pro-Bowl-Defensive-Tackle Dexter Lawrence II fordert offenbar einen Trade und wird nicht an dem am Dienstag beginnenden Offseason-Program des NFL-Teams teilnehmen. Das berichtet ESPN.

Hintergrund sind stockende Vertragsgespräche. Seit zwei Offseasons verhandeln beide Seiten über eine Verlängerung, ohne Durchbruch. Lawrence geht in die vorletzten beiden Jahre seines Deals, die garantierten Bezüge sind allerdings ausgelaufen – ein zentraler Knackpunkt in den Gesprächen.

Der 28-Jährige zählt seit Jahren zu den dominanten Interior-D-Linern der Liga. Dreimal wurde er in den Pro Bowl gewählt, zweimal ins Second-Team All-Pro berufen. Seit seinem Draft an Position 17 im Jahr 2019 sammelte er 30,5 Sacks in 109 Spielen.

Harbaugh adelte Lawrence

Brisant: Erst im Februar hatte der neue Head Coach John Harbaugh Lawrence öffentlich geadelt. „Wie wichtig ist er? Sehr wichtig. Er ist super, super wichtig“, sagte Harbaugh beim Combine.

Sportlich kam Lawrence in der vergangenen Saison jedoch nicht an frühere Leistungen heran. Nach neun Sacks 2024 verbuchte er 2025 lediglich 0,5 Sacks sowie acht Quarterback Hits – ein deutlicher Rückgang.