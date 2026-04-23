Das größte NFL-Event der Off-Season steht an. In Pittsburgh steigt in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ab 2 Uhr deutscher Zeit die erste Runde des NFL-Drafts.
NFL-Draft heute im Free-TV, Live-Stream und Ticker: Alle Infos zu Startzeit, Deutschen, Nummer eins im Überblick
NFL-Draft heute Nacht: Alle Infos
In den Nächten zu Samstag und am Samstag (ab 18 Uhr) geht der Draft mit den weiteren sechs Runden weiter. Das größte Augenmerk gilt den Las Vegas Raiders, welche an erster Stelle picken dürfen.
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Schauplatz des Spektakels wird unmittelbar vor dem Acrisure Stadium, der Heimspielstätte der Steelers, sein. Am North Shore werden die Tribünen am Allegheny River als natürliches Amphitheater genutzt.
Favorit auf den Nummer-1-Pick ist Indiana-Quarterback Fernando Mendoza. Der 22-Jährige gewann in der vergangenen Saison die Heisman Trophy für den besten College-Spieler. Ebenfalls bei den Experten hoch im Kurs sind die Verteidiger David Bailey und Arvell Reese. Für Aufsehen sorgte mit Jeremiyah Love zudem ein vielversprechender Running-Back.
Drei Deutsche Talente sind im NFL-Draft dabei
Auch drei deutsche Football-Talente dürfen sich Hoffnungen machen, von NFL-Teams ausgewählt zu werden. Bei Tight End Marlin Klein von der University of Michigan ist es nur die Frage, wann er seinen Namen hört. Möglicherweise wird er schon am zweiten Abend in der dritten Runde ausgewählt. Er ist sehr athletisch und ein guter Passfänger; das Blocken ist eher seine Schwachstelle, deshalb wird es für weiter vorn nicht reichen.
Die beiden O-Line-Talente Paul Rubelt (Central Florida) und Mark Petry (Syracuse) kennen sich mit dem Blocken aus. Rubelt könnte als Tackle mit Erfahrung auf beiden Seiten ab der sechsten Runde weggehen, wird aber sonst auf jeden Fall als ungedrafteter Free Agent seine Chance bekommen. Eine Chance, als später Pick in der siebten Runde gezogen zu werden, hat auch Petry, der sich trotz zweier Kreuzbandrisse immer wieder in die Startformation seines Colleges gekämpft hat.
Dann findet der NFL-Draft 2026 statt
- 1. Runde: Donnerstag, 23. April 2026, 20:00 Uhr Ortszeit (02:00 Uhr deutscher Zeit)
- Runde 2-3: Freitag, 24. April 2026, 19:00 Uhr Ortszeit (01:00 Uhr deutscher Zeit)
- Runde 4-7: Samstag, 25. April 2026, 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr deutscher Zeit)
Traditionell findet der NFL-Draft über drei Tage und sieben Runden statt, und die schlechtesten Teams der vergangenen Saison dürfen zu Beginn ihre neuen Spieler auswählen. Nach den Las Vegas Raiders komplettieren die New York Jets, die Arizona Cardinals, die Tennessee Titans und die New York Giants die Top 5 der Draft-Reihenfolge. Eine Neuerung gibt es in der ersten Runde: die Teams haben statt zehn nun nur acht Minuten Zeit, ihre Auswahl zu treffen.