NFL-Draft heute im Free-TV, Live-Stream und Ticker: Alle Infos zu Startzeit, Deutschen, Nummer eins im Überblick

SPORT1 23.04.2026 • 17:00 Uhr In der Nacht zu Freitag beginnt der NFL-Draft 2026 in Pittsburgh. SPORT1 gibt einen Überblick, wo Sie das größte Event der NFL-Offseason verfolgen können. Wer wird Nummer 1? Sind Deutsche dabei? Alle Informationen im Überblick.

Das größte NFL-Event der Off-Season steht an. In Pittsburgh steigt in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ab 2 Uhr deutscher Zeit die erste Runde des NFL-Drafts.

In den Nächten zu Samstag und am Samstag (ab 18 Uhr) geht der Draft mit den weiteren sechs Runden weiter. Das größte Augenmerk gilt den Las Vegas Raiders, welche an erster Stelle picken dürfen.

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Schauplatz des Spektakels wird unmittelbar vor dem Acrisure Stadium, der Heimspielstätte der Steelers, sein. Am North Shore werden die Tribünen am Allegheny River als natürliches Amphitheater genutzt.

Favorit auf den Nummer-1-Pick ist Indiana-Quarterback Fernando Mendoza. Der 22-Jährige gewann in der vergangenen Saison die Heisman Trophy für den besten College-Spieler. Ebenfalls bei den Experten hoch im Kurs sind die Verteidiger David Bailey und Arvell Reese. Für Aufsehen sorgte mit Jeremiyah Love zudem ein vielversprechender Running-Back.

Drei Deutsche Talente sind im NFL-Draft dabei

Auch drei deutsche Football-Talente dürfen sich Hoffnungen machen, von NFL-Teams ausgewählt zu werden. Bei Tight End Marlin Klein von der University of Michigan ist es nur die Frage, wann er seinen Namen hört. Möglicherweise wird er schon am zweiten Abend in der dritten Runde ausgewählt. Er ist sehr athletisch und ein guter Passfänger; das Blocken ist eher seine Schwachstelle, deshalb wird es für weiter vorn nicht reichen.

Die beiden O-Line-Talente Paul Rubelt (Central Florida) und Mark Petry (Syracuse) kennen sich mit dem Blocken aus. Rubelt könnte als Tackle mit Erfahrung auf beiden Seiten ab der sechsten Runde weggehen, wird aber sonst auf jeden Fall als ungedrafteter Free Agent seine Chance bekommen. Eine Chance, als später Pick in der siebten Runde gezogen zu werden, hat auch Petry, der sich trotz zweier Kreuzbandrisse immer wieder in die Startformation seines Colleges gekämpft hat.

Dann findet der NFL-Draft 2026 statt

1. Runde : Donnerstag, 23. April 2026, 20:00 Uhr Ortszeit ( 02:00 Uhr deutscher Zeit )

: Donnerstag, 23. April 2026, 20:00 Uhr Ortszeit ( ) Runde 2-3 : Freitag, 24. April 2026, 19:00 Uhr Ortszeit ( 01:00 Uhr deutscher Zeit )

: Freitag, 24. April 2026, 19:00 Uhr Ortszeit ( ) Runde 4-7: Samstag, 25. April 2026, 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr deutscher Zeit)