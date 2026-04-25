NFL-Hammer beim Draft! Deutscher in Runde zwei ausgewählt

Franziska Wendler 25.04.2026 • 07:28 Uhr Wahrgewordener Traum in der NFL. An Tag zwei wird beim Draft ein deutscher Spieler ausgewäht.

Große Freude bei Marlin Klein! Der deutsche Tight End, der am College für die Michigan Wolverines spielte und mit dem Team 2023 die Meisterschaft gewann, wurde beim NFL-Draft an Tag zwei ausgewählt.

Der 23-Jährige wurde bei der Talenteziehung in Pittsburgh in der zweiten Runde an Position 59 von den Houston Texans gepickt und wird damit zukünftig mit Quarterback C.J. Stroud zusammenspielen.

Der Kölner ging an Tag zwei der Talenteziehung als einer von neun Tight Ends vom Board, ein Rekord für die Position. Klein wurde dabei als dritter Tight End der zweiten Runde ausgewählt, als vierter insgesamt.

Klein vierter Tight End im Draft

In der ersten Runde hatten bereits die New York Jets Kenyon Sadiq an Position 16 ausgewählt, in Runde zwei schlugen zudem die Philadelphia Eagles mit dem 54. Pick bei Eli Stowers, und die Jacksonville Jaguars mit dem 56. Pick bei Nate Boerkicher zu.