NFL: Pikante Fotos! Star-Coach nimmt Auszeit

SID 24.04.2026 • 06:43 Uhr Patriots-Headcoach Mike Vrabel will sein Amt angesichts der Affäre um seine Nähe zu einer Journalistin vorerst ruhen lassen.

Headcoach Mike Vrabel vom NFL-Team New England Patriots nimmt angesichts der Affäre um seine Nähe zu einer Journalistin eine Auszeit. Der Cheftrainer des Super-Bowl-Teilnehmers der vergangenen Saison kündigte an, sich auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen, um sich eingehend zur Situation beraten zu lassen.

Hintergrund sind veröffentlichte Fotos, die Vrabel mit der NFL-Reporterin Dianna Russini zeigen. Der 49-Jährige ist wie die Journalistin verheiratet, beide wiesen Vorwürfe eines Fehlverhaltens zurück.

„Schwierige Gespräche“ und sportliche Folgen

Vrabel erklärte, er habe in den vergangenen Tagen „schwierige Gespräche“ mit seiner Familie, der Klubführung sowie Spielern und Trainern geführt, die „positiv und produktiv“ gewesen seien. In einer Stellungnahme gegenüber ESPN betonte er, er wolle allen Beteiligten „die bestmögliche Version von mir“ geben, „die ich geben kann“. Um dieses Ziel zu erreichen, beginne er ab dem Wochenende eine Beratung.

Der Schritt hat unmittelbare sportliche Folgen. Der frühere Patriots-Profi Vrabel, der sein Team gleich in seiner ersten Saison als Chefcoach von New England ins Finale geführt hatte (13:29 gegen die Seattle Seahawks), nimmt am Samstag nicht an der dritten Runde des NFL-Drafts teil. Einen Zeitplan für seine Rückkehr nannte er nicht.

NFL: Patriots-Support für Vrabel

Auslöser der Affäre waren Fotos von Vrabel und Russini an einem Pool eines Resorts in Arizona. Am Donnerstag veröffentlichte die New York Post zudem ältere Bilder, die beide 2020 in einer Bar in New York beim Küssen zeigen sollen.