NFL: Spektakuläre Rückkehr von OBJ?

SPORT1 01.06.2026 • 07:37 Uhr Odell Beckham Jr. sucht ein NFL-Team und liebäugelt mit einer Rückkehr zu den New York Giants. Coach John Harbaugh bleibt bei einem möglichen Deal vorsichtig.

Odell Beckham Jr. will zurück in die NFL – und ausgerechnet seine alte Liebe könnte sich wieder melden: die New York Giants. Der Veteran ließ bei einem Auftritt in New York durchblicken, dass eine Reunion für ihn mehr als nur ein Gedankenspiel ist.

„Es ist ein Ort, den ich nie verlassen wollte“, sagte Beckham der New York Post. Allein die vielen „Big Blue“-Trikots zu sehen, treffe ihn – er sei „hoffend auf das Beste“.

Sportlich ist es für Beckham zuletzt ruhig geworden: In 2024 kam er bei den Miami Dolphins in neun Spielen lediglich auf 55 Receiving-Yards. Umso größer wirkte die Überraschung, als sein Auftritt beim Fanatics Flag Football Event laut Berichten wieder Interesse in der Liga weckte – und die Giants ihn im April zu einem Workout in ihrer Facility empfingen.

Harbaugh spricht Klartext

Giants-Head-Coach John Harbaugh bestätigte die Gespräche mit Beckham: Er habe „drei- oder viermal“ in kurzer Zeit mit ihm gesprochen, um abzuklopfen, „wo er steht“ – Beckham trainiere derzeit in Arizona und verbringe Zeit mit seinem Sohn.

Harbaugh machte aber auch klar, dass ein Deal kein Selbstläufer ist. Es müsse „für beide Seiten passen“, und Beckham wolle nur unterschreiben, wenn er wirklich „einen Unterschied machen“ könne.